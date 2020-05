Coronavirus: ieri oltre 127mila persone controllate, sanzionato solo lo 0,3%

Il Viminale rende noto che le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus nella giornata di ieri hanno controllato 127.392 persone e 54.223 tra attività ed esercizi commerciali.

Le persone sanzionate amministrativamente sono state 409, quelle denunciate per aver dichiarato il falso 4 e quelle denunciate per aver violato il divieto di allontanarsi da casa in quanto positive al virus 3. Sempre ieri gli esercenti sanzionati sono stati 41, i provvedimenti di chiusura 10.