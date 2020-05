Coronavirus, la virologa Ilaria Capua: “Il vaccino arriverà, ma andrà reso obbligatorio”

“Sono convinta che il vaccino per il coronavirus arriverà, ma c’è il rischio che lo useranno in pochi a meno che non sia reso obbligatorio con quello dell’influenza”. Lo ha detto Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence, University of Florida (Usa), nel corso del webinar live ‘Il cammino della scienza e gli impatti per l’umanità’ organizzato da The European House – Ambrosetti’.

“Il vaccino arriverà – è convinta Capua – magari fra due anni, ma se abbiamo trovato la cura per l’Hiv, un virus difficile, sono convinta che il potenziale c’è: vaccini contro altri coronavirus che funzionano e sono immunogeni su modello animale, ce ne sono e gli animali si comportano nello stesso modo. Bisogna metterci i fondi“, conclude.