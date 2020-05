Coronavirus, l’indice di contagio Regione per Regione: si va dallo 0,29 delle Marche allo 0,96 della Puglia, e poi c’è il “caso Sicilia”

“Attualmente a livello nazionale l’indice di contagiosità R0 è fra 0,5 e 0,7“: lo ha reso noto oggi Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa all’ISS per fare il punto sull’emergenza coronavirus, rispondendo a una domanda dei giornalisti.

Dunque, l’indice di contagio del Covid-19, il famoso ‘R con 0’ (o Rt) si assesta in Italia intorno allo 0,5-0,7 di media: ciò significa dire che un malato ne contagia in media meno di uno.

Il dato varia da Regione a Regione: secondo il report diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità e redatto con la Fondazione Bruno Kessler, ad oggi le Marche fanno registrare il risultato migliore, un tasso di contagio di 0,29.

Seguono lo 0,42 del Molise, lo 0,44 di Trento e Bolzano, lo 0,48 della Sardegna.

La Lombardia fa registrare 0,57, più del Piemonte, che si attesta su un tasso di 0,53, stesso valore del Veneto e dell’Emilia Romagna.

Le Regioni più colpite hanno oggi un indice di contagio nella media nazionale se non inferiore.

Nella fascia media media troviamo la Toscana e la Campania con 0,60, e Lazio e Liguria, con rispettivamente 0,62 e 0,65. A salire si trovano l’Abruzzo con 0,75, la Calabria con 0,80, l’Umbria con 0,83 e la Basilicata con 0,88.

Gli indici di contagio maggiori riguardano la Puglia con 0,96 e la Sicilia che supera la soglia dell’1 (1,12) ma l’ISS precisa che “in Sicilia sono sono segnalati pochi casi di infezione con trend in riduzione nell’ultima settimana. L’Rt leggermente superiore ad 1 potrebbe riflettere pregressi focolai limitati e di per sé non implica un aumento diffuso di di trasmissione“.