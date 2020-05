Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “La circolazione del virus è bassa, bisogna uscire dalla logica perversa della dietrologia”

“Nelle ultime tre settimane sembra ci sia una bassa circolazione del virus. E’ giusto mantenere le misure di distanziamento, ben delineate nei protocolli, ma si possono fare le cose nella massima sicurezza“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Regione Liguria.

In riferimento alla riapertura odierna di palestre e piscine, secondo Bassetti “bisogna anche un po’ uscire dalla logica perversa della dietrologia, cioè se ci sono delle misure e vengono seguite, è ragionevole che tutto si possa fare in estrema sicurezza“.

“Tutte le regole che sono state messe, il distanziamento fisico, l’uso della mascherina in alcune situazioni, il lavaggio delle mani e l’uso dei guanti dove è necessario, sono misure che se rispettate ci permettono di fare le cose“,

Per quanto riguarda invece gli sport di squadra, tra cui il calcio, l’infettivologo sottolinea che “non è mia competenza, ma il protocollo elaborato dalla Figc e dalla Lega mi pare fatto molto bene con tutti i crismi per fare le cose al meglio, poi se il campionato di calcio debba riprendere o meno, non spetta a me deciderlo e ci sono troppe speculazioni sulle dichiarazione che si fanno“.