Coronavirus, intervento record a Milano: trapiantati entrambi i polmoni a 18enne, il COVID glieli aveva “bruciati”

Salvato un 18enne ridotto in fin di vita dal COVID-19 che gli aveva “bruciato” i due polmoni: entrambi gli organi sono stati trapiantati. L’intervento, il primo del genere in Europa, è stato eseguito dai medici del Policlinico di Milano, sotto il coordinamento del Centro nazionale trapianti, con il Centro regionale trapianti e il Nord Italia transplant program.

Il giovane si è ritrovato nel giro di 4 giorni gravissimo in rianimazione: l’incubo è durato da marzo fino a poche settimane fa quando Francesco è diventato protagonista di un trapianto record.

Per oltre 2 mesi il ragazzo è stato tenuto in vita in circolazione extracorporea dall’équipe di Terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele nella tensostruttura provvista di macchina Ecmo.

Il trapianto è riuscito: oggi, informa il Policlinico, Francesco è sveglio, collaborante, segue la fisioterapia e viene lentamente svezzato dal respiratore. “E’ la prima volta in Europa per un’operazione di questo tipo“, spiegano dall’Irccs di via Sforza.

Francesco è diventato un paziente pioniere sotto molti punti di vista: soprattutto se si pensa che, tra le altre cose, nella delicata gestione post-operatoria, è stato utilizzato anche il plasma iperimmune.