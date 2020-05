Coronavirus, Ippolito chiarisce: “L’efficacia dell’uso del plasma non è ancora provata”

Sull’uso del plasma per la cura del Coronavirus “servono verifiche per dimostrarne l’eventuale efficacia, non ancora provata. Ma sono da evitare micro studi scollegati tra loro. Serve un coordinamento nazionale“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il direttore scientifico dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. “Il sangue di convalescenti è stato provato con risultati alterni in molte malattie“. Contro il nuovo Coronavirus “ogni tentativo è apprezzabile. Ma sono necessari studi randomizzati controllati e centralizzati con il Governo nazionale. Per poter capire, su popolazioni adeguate, con numeri sufficienti e con studi idonei, se funzionano o no. Fino ad ora questo non è stato dimostrato su numeri e ricerche adeguate“.

“Tutte le cose nuove vanno considerate, ma con i metodi e gli strumenti giusti, quelli appunto degli studi randomizzati controllati“. Non è utile “che ognuno si faccia il suo studio. Con tutti i farmaci utilizzati in questa malattia si è assistito alla rincorsa alla presentazione di studi. E’ necessario invece un forte coordinamento nazionale, come ha avviato l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, su studi metodologicamente corretti e di grandi dimensioni“.

Come funziona la terapia con plasma

L’uso del plasma da convalescenti come terapia per il Coronavirus “è attualmente oggetto di studio in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Questo tipo di trattamento non è da considerarsi al momento ancora consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste sulla sua efficacia e sicurezza, che potranno essere fornite dai risultati dei protocolli sperimentali in corso“: lo afferma il Centro nazionale sangue (CNS) in un approfondimento sul sito “Dona il sangue” del Ministero della Salute. “Il plasma da convalescenti è già stato utilizzato in passato per trattare diverse malattie e, in tempi più recenti, è stato usato, con risultati incoraggianti, durante le pandemie di Sars ed Ebola“, precisa il CNS.

“La terapia con plasma da convalescenti prevede il prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una serie di test di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi ‘neutralizzanti’, e procedure volte a garantirne il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) a pazienti affetti da Covid-19 come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti guariti, a quelli con infezione in atto“, ricordano gli esperti. “Gli anticorpi (immunoglobuline) sono proteine coinvolte nella risposta immunitaria che vengono prodotte dai linfociti B in risposta ad una infezione e ‘aiutano’ il paziente a combattere l’agente patogeno (ad esempio un virus) andandosi a legare ad esso e ‘neutralizzandolo’. Tale meccanismo d’azione si pensa possa essere efficace nei confronti del Sars-Cov-2, favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti“.