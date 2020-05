La pandemia di Coronavirus che ha piegato numerose nazioni del mondo sarebbe un segnale della giustizia divina contro l’Occidente, per via gli attacchi contro il Califfato e i musulmani. Ad affermarlo è il portavoce dell’ISIS, Abu Hamza al-Quraishi, in un discorso diffuso online sui siti e i forum jihadisti e riportato da Site. L’ISIS, secondo al-Quraishi, non smetterà mai di combattere con il mondo occidentale.