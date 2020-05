Coronavirus, i DATI di oggi: Italia supera i 33 mila morti, nuovi casi concentrati per il 65% in Lombardia

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile oggi pomeriggio: nelle ultime 24 ore ci sono stati 117 morti, 2.433 guariti e appena 584 nuovi casi su 67.324 tamponi. Oggi, quindi, è risultato positivo lo 0,8% dei test effettuati, in linea con i dati della scorsa settimana! Oltre il 65% dei nuovi casi, 384, è stato registrato in Lombardia mentre ben 18 Regioni fanno registrare un numero inferiore a 15 positivi.

Il bilancio dell’Italia si continua ad aggravare, con oltre 33 mila morti: nel mondo soltanto il Belgio ha avuto un numero di vittime sensibilmente superiore rispetto alla popolazione, mentre il dato italiano è in linea con quello di Spagna e Regno Unito ed è il peggiore di tutto il mondo. I dati:

231.139 contagiati



33.072 morti

147.101 guariti

Le persone attualmente ammalate sono 50.966. Questi pazienti sono così suddivisi:

7.729 ricoverate in ospedale ( 15% )

( ) 505 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 42.732 in isolamento domiciliare ( 84% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 16 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 188 in meno, per un totale di 204 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dati Regione per Regione: