Coronavirus, oggi in Italia oltre 8 mila guariti e pochissimi nuovi casi su 64 mila tamponi. Tutti i DATI, i GRAFICI e le TABELLE

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 369 morti, 8.014 guariti e appena 1.444 nuovi casi su 64.263 tamponi effettuati. Appena il 2,2% dei test è risultato positivo. I nuovi casi di oggi sono quasi tutti concentrati in Lombardia (+764), Piemonte (+165) ed Emilia Romagna (+104). Al Sud il contagio è praticamente azzerato, con appena 1 nuovo caso in Sardegna, 3 ciascuno in Calabria, Basilicata e Molise, 14 in Sicilia e Campania, 26 in Puglia. E in Molise non ci sono più ricoverati in terapia intensiva.

Adesso il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

214.457 contagiati



29.684 morti

93.245 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 91.528. Questi pazienti sono così suddivisi:

15.769 ricoverate in ospedale ( 17% )

( ) 1.333 ricoverate in terapia intensiva ( 1% )

( ) 74.426 in isolamento domiciliare ( 82% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 94 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 501 in meno, per un totale di 595 ricoveri in meno.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, il numero dei dimessi e dei guariti supera quello dei malati: i primi sono infatti 93.245 mentre gli attualmente positivi sono 91.528. Il numero cosi’ alto di pazienti guariti nelle ultime 24 ore (oltre 8mila), sottolinea la Protezione Civile, “e’ dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti“.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

Tutti i dati Regione per Regione: