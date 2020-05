Coronavirus, la Farnesina: “Finora rimpatriati oltre 83mila italiani”

Sinora sono oltre 83mila gli italiani rimpatriati dall’inizio dell’emergenza coronavirus, 2.090 solo da sabato ad oggi. Lo ha comunicato una nota della Farnesina, secondo la quale i connazionali sono rientrati da 118 Paesi grazie a più di 800 operazioni aeree, marittime e terrestri.

“Negli ultimi due giorni sono tornati in Italia 868 connazionali provenienti da Kenya, Repubblica Dominicana, Giamaica e Cuba, rimasti bloccati e fatti rientrare con quattro voli speciali organizzati dalle ambasciate in coordinamento con l’Unità di Crisi del ministero. Ieri sera, inoltre, è atterrato a Monaco l’aereo con a bordo due delle cinque famiglie italiane che si erano recate in Colombia per completare le procedure di adozione internazionale ed erano rimaste bloccate a causa dell’epidemia. Le tre famiglie restanti rientreranno con un volo previsto nei prossimi giorni”, si legge nella nota.

“La Farnesina, con tutte le ambasciate e i consolati nel mondo, continua a lavorare incessantemente per garantire il rimpatrio dei cittadini italiani rimasti bloccati all’estero in piena sicurezza”, si aggiunge.