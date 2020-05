Coronavirus, la Francia: “non andate in vacanza all’estero”

Il governo francese ha consigliato ai suoi cittadini di non recarsi all’estero per le vacanze estive, a causa dei controlli alle frontiere che potrebbero rimanere in vigore per contenere i rischi di una nuova ondata dell’epidemia e ha invitato a passare le ferie in patria. “I confini con l’area Schengen rimarranno molto controllati”, ha detto alla radio France Inter, il ministro dell’Ambiente Elisabeth Borne, anche responsabile dei trasporti. “Invitiamo i francesi a non prendere in considerazione le vacanze all’estero”, ha affermato. Per quanto riguarda la decisione del governo spagnolo di aprire i suoi confini per consentire l’arrivo di turisti da tutto il Continente, Borne ha sottolineato che non e’ possibile “raccomandare attualmente ai francesi di prenotare vacanze in Spagna”.