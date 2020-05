Il Coronavirus “è uscito da un laboratorio” e Trump dice di averne le prove: l’Oms smentisce e ribadisce l’origine naturale del Covd-19

L’Organizzazione mondiale della sanità è tornata sul tema dell’origine del Coronavirus, ribadendo che si tratta di un virus di origine naturale. L’argomento è tornato alla ribalta della cronaca dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato di aver visto prove che collegherebbero il Covid-19 da un laboratorio di Whuan, città della Cina dalla quale è partita l’emergenza. Secondo gli scienziati il virus è stato trasmesso dagli animali agli umani, emergendo in Cina alla fine dell’anno scorso, probabilmente da un mercato di Wuhan che vendeva animali esotici per la carne. Rispondendo ad una domanda specifica in una conferenza stampa virtuale, il responsabile delle emergenze, Michael Ryan ha sottolineato che l’agenzia delle Nazioni Unite per la salute ha “ascoltato più volte numerosi scienziati che hanno esaminato le sequenze” del virus. “Siamo certi che questo virus sia di origine naturale“, ha aggiunto, ribadendo la posizione dell’agenzia delle Nazioni Unite.

“Il nostro obiettivo principale – ha precisato Ryan – è comprendere come sia stata possibile la trasmissione da animale a uomo, ovvero come sia stata attraversata la barriera tra specie animale e specie umana“.

Questa l’opinione in merito dell’Oms, contraria a quella di Trump. Certo è che sulla questioni le controversie e i dubbi sono tanti. Gli scienziati affermano che si tratta di un virus di origine naturale, sebbene spesso qualcuno, anche tra gli esperti, provi a rimettere in gioco l’ipotesi ‘complottistica’, come avevamo spiegato nel seguente articolo: Quei 277 metri che separano il laboratorio di Wuhan dal mercato degli animali: e se i complottisti stavolta avessero ragione?.