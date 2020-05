Coronavirus, il direttore del laboratorio di Wuhan rompe il silenzio: “I virus da qui non possono scappare”

Il direttore dell’Istituto di Virologia di Wuhan, da mesi sotto i riflettori, accusato di essersi lasciato “sfuggire” il nuovo Coronavirus dando inizio alla pandemia, rivendica l’alto livello di sicurezza della struttura e assicura che è impossibile che i virus possano “scappare”. Yuan Zhiming ha rotto il silenzio: “Abbiamo adottato una serie di misure per garantire che nessun virus possa uscire dal nostro laboratorio“, ha spiegato al Science and Technology Daily, come riporta il South China Morning Post. Yuan ha ribadito come la struttura preveda il massimo livello di biosicurezza (Bsl-4) per evitare incidenti. Inoltre, secondo il South China Morning Post, tutti i ricercatori coinvolti negli esperimenti nel laboratorio vengono sottoposti ogni anno anche a una valutazione psicologica.

Il vice direttore dell’Istituto di Virologia di Wuhan, Guan Wuxiang, ha precisato che i ricercatori stanno studiando il Coronavirus dallo scorso 30 dicembre, quando sono arrivati i primi campioni relativi a “una polmonite di origine non identificata” dall’ospedale di Jinyintan a Wuhan. Da allora più di 120 scienziati di 12 équipe differenti stanno studiando il virus, per individuare possibili cause, l’origine e la risposta alle terapie. Molti ricercatori, ha riferito, sono rimasti nel laboratorio per massimo sei ore consecutive durante le quali non hanno potuto bere, né mangiare né andare in bagno.

Ad oggi – riporta il South China Morning Post – l’Istituto ha analizzato 6.5000 campioni e sta cercando di sviluppare un vaccino.