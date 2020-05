Coronavirus, l’Africa supera i 100.000 casi: sono 3.100 i morti

La pandemia di Covid-19 ha raggiunto in Africa oltre 100.000 casi confermati. Il virus si è ora diffuso in tutti i paesi del continente da quando il primo caso è stato confermato nella regione 14 settimane fa. Lo rende noto l’Oms, sottolineando che i numeri dei casi non sono cresciuti allo stesso ritmo esponenziale di altre aree e finora l’Africa non ha sperimentato l’elevata mortalità vista in alcune parti del mondo. Ad ora ci sono 3100 morti confermate nel continente. In confronto, quando i casi hanno raggiunto i 100.000 nella regione europea i decessi si sono attestati a oltre 4900.

Le prime analisi dell’Oms suggeriscono che il tasso di mortalità più basso dell’Africa potrebbe essere il risultato della demografia e di altri possibili fattori. L’Africa è il continente più giovane demograficamente con oltre il 60% della popolazione di età inferiore ai 25 anni.

“Per ora Covid-19 ha fatto un atterraggio morbido in Africa e al continente è stato risparmiato l’elevato numero di morti che hanno devastato altre regioni del mondo”, ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’Oms per l’Africa, “ma non dobbiamo lasciarci cullare dal compiacimento poiché i nostri sistemi sanitari sono fragili e sono meno in grado di far fronte a un improvviso aumento dei casi”.

Il continente ha compiuto progressi significativi nelle diagnosi con circa 1,5 milioni di test Covid-19 condotti finora. Tuttavia, le percentuali di tamponi rimangono basse e molti paesi continuano a richiedere supporto per testare su vasta scala.