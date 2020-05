Coronavirus, Lamorgese: “Elezioni probabilmente a settembre, a ottobre la pandemia potrebbe tornare”

Per quanto riguarda le elezioni, “non abbiamo ancora stabilito una data, è questione di giorni. Abbiamo l’esigenza di farle svolgerle nel mese di settembre, perché in base a quanto detto dal comitato tecnico-scientifico potrebbe avvenire eventualmente nel mese di ottobre un ritorno della pandemia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ospite ieri sera a Che tempo che fa, su Rai2. “I problemi che questo governo si è trovato ad affrontare sono problemi che nessuno avrebbe pensato di avere davanti. Ovvio ci siano sensibilità diverse e discussioni, però mi pare che anche ora lavoriamo insieme per un progetto comune. Spero davvero che ci sia una progettualità che porti l’Italia fuori da questo momento di difficoltà da un punto di vista soprattutto finanziario ed economico. Là si vedrà se il Governo ha fatto bene. Noi ci giochiamo tutto in questa seconda fase che è molto importante ma ci sono tutte le premesse positive per pensare in una prosecuzione del governo“.