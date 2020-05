Coronavirus, Lampedusa: in arrivo una nave per la quarantena dei migranti

“Nel corso di una telefonata con gli Uffici del ministero degli Interni mi e’ stato comunicato che si e’ chiusa la gara d’appalto ed e’ stato firmato il contratto per l’utilizzo di una nave da utilizzare per la quarantena dei migranti. Si tratta della ‘Moby Zaza”, che fara’ la spola fra Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo”. Lo ha annunciato il sindaco di Lampedusa, Toto’ Martello, con un messaggio scritto sulla sua pagina Facebook. “È un provvedimento che ho chiesto piu’ volte nelle scorse settimane e che ritengo di fondamentale importanza per mantenere le condizioni di tutela sanitaria sulla nostra isola, alla luce del ripetersi degli sbarchi e delle necessita’ legate all’emergenza Covid-19”, aggiunge.