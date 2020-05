Coronavirus, ottime notizie dal Lazio: “Oggi i guariti sono il triplo dei nuovi casi, trend sotto l’1%”

Ottime notizie dal Lazio per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Oggi i guariti nella regione sono il triplo dei nuovi casi: 165 nelle ultime 24h rispetto ai 56 nuovi casi positivi con un trend per prima volta sotto all’1%, 8 i decessi nelle ultime 24 ore. “In occasione della festa del Primo Maggio voglio rivolgere un grazie a tutti gli operatori sanitari e un abbraccio ideale dallo Spallanzani dove questa mattina mi sono recato in visita. I decessi sono stati 8 nelle ultime 24h“, commenta l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.