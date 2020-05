Coronavirus, la Liguria è pronta: “Dal 18 ripartono tutte le attività e apriranno le spiagge”

“Fino al 18 maggio il Governo ha vietato la riapertura. Sia chiaro a tutti, pero’, che dal 18 la Regione Liguria si riprende la sua possibilita’ di decidere”. Lo ha detto il presidente Giovanni Toti, questa sera, durante una diretta Facebook. “Il 17 maggio scade il Dpcm e dal 18, per quanto mi riguarda, si riparte con tutte le attivita’. Vedremo i numeri ma tutti i parametri stanno andando bene”, ha precisato Toti. Domani, intanto, arrivera’ una nuova ordinanza con alcune liberta’ ulteriori in vigore da lunedi’. “Consentiremo di andare nelle seconde case con l’intero familiare, anche in barca si potra’ andare con tutta la famiglia, si potra’ fare sport in tutta la regione, ci saranno piu’ spazi di manovra. Ma diremo anche da lunedi’ i commercianti, i parrucchieri, gli artigiani potranno andare nei proprio laboratori per iniziare a mettere a posto, ordinare le loro case, imbiancare una parete, allestire una vetrina”, ha aggiunto il presidente della Regione Liguria.

Dal 18 maggio la Regione Liguria riaprira’ anche gli accessi alle spiagge libere e attrezzate, “ci saranno persone che controllano agli ingressi visto che le persone non potranno stare accavallate”. Il Governatore, poi, fa ha annunciato “pressing” per iniziare la stagione turistica: “Spero che il Governo apra presto i confini delle regioni e che si torni a viaggiare liberamente in questo paese. La Liguria e’ gia’ abituata, da noi arrivano 10mila tir ogni giorno, i nostri porti sono rimasti aperti e hanno garantito a tutta Italia di potersi sfamare”. “Sappiamo gestire bene il traffico, staremo attenti, ma dobbiamo ripartire. Lo faremo sulla base dei numeri, non siamo e non siamo mai stati incoscienti. Ma se non si riparte non sapremo piu’ come mangiare”, ha concluso Toti.