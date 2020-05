Coronavirus: in Liguria il numero di guariti supera quello dei positivi

Regione Liguria ha reso noto ieri che le persone attualmente positive nel territorio sono 3883 (165 in meno rispetto al giorno precedente), i nuovi contagi sono 38 (in tutto 9425 casi da inizio emergenza). I pazienti curati negli ospedali liguri sono 267 (21 in meno rispetto al giorno precedente), di cui 20 in terapia intensiva (1 in più rispetto al giorno precedente). 1467 quelli curati a domicilio (153 in meno rispetto al giorno precedente). 2149 i pazienti clinicamente guariti al domicilio (9 in più rispetto al giorno precedente), 4130 quelli guariti definitivamente (196 in più rispetto al giorno precedente). 1412 le persone decedute (7 nell’ultimo giorno).