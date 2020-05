Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Basta con il bollettino dei dati quotidiano, è ansiogeno”

“Credo sia arrivato il momento di finirla con il bollettino serale che è diventato ormai anacronistico. Sinceramente non so a cosa porti se non a generare ulteriore ansia. Penso si debba invece cominciare a dare non più i numeri dei decessi, dei guariti ecc, ma dati diversi”. Lo afferma all’Adnkronos Salute, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando i dati di oggi che, a suo giudizio, “sembrano molto buoni. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva – osserva – e ci sono 8 regioni che non registrano morti”.

Quanto agli assembramenti, che molti lamentano aumentare a dismisura in molte zone d’Italia, Bassetti si chiede “dove sia il problema se la gente, come appare, sembra essere molto rispettosa, tutti indossano la mascherina e mantengono le distanze. Sono fiducioso e continuo a dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato di essere persone intelligenti e posate, e – conclude – se siamo arrivati fino a qui dobbiamo dire grazie a tutti loro”.