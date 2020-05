Coronavirus, l’infettivologo: “Ci sono pochi malati da curare col plasma”

“C’è una relativa scarsezza di malati da arruolare. Fatta eccezione per alcune zone del nord Italia, dove ancora ci sono casi significativi, in generale c’è una flessione del covid classico, sintomatico e delle polmoniti lievi, moderate e gravi, ma questa difficoltà a trovare i pazienti è benvenuta”. Lo afferma l’infettivologo dell’Aoup, Francesco Menichetti, coordinatore scientifico della sperimentazione nazionale “Tsunami”, la cura con il plasma dei guariti sui pazienti Covid.

“Tsunami – ha detto ancora Menichetti – ci permette di non perdere tempo e di non sprecare una potenziale risorsa che è quella del plasma iperimmune. Per questo noi comunque invitiamo a donarlo, così lo stocchiamo e lo congeliamo in previsione di uno scenario che potrebbe in qualche modo ripresentarsi”. E oggi tra i donatori di plasma per lo studio Tsunami c’è stato Andrea Bocelli, arrivato all’ospedale pisano accompagnato dalla moglie Veronica. Quest’ultima, si precisa dall’Aoup, “avendo avuto gravidanze, ha donato il plasma ‘normale'”: non è possibile “utilizzare il plasma iperimmune delle donne con pregressi aborti o gravidanze” .

Menichetti ha anche commentato gli eccessi della movida registrati in più città italiane lo scorso week end: “Servono comportamenti responsabili e chi li faccia rispettare, ma anche regole sulle aperture dei locali”.