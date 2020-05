Coronavirus, lo smart working ti distrugge? Ecco 5 consigli per trasformare casa propria nell’ufficio perfetto

Lo smart working non è mai stato così attuale. La situazione che stiamo vivendo in queste ultime settimane ci ha costretti infatti a cambiare radicalmente le nostre abitudini, anche lavorative. Houzz (www.houzz.it) – la piattaforma online leader mondiale nella ristrutturazione – ha individuato cinque linee guida da adottare per ricreare a casa la postazione lavorativa perfetta, sfruttando al meglio l’ambiente circostante.

1. Ricrea il tuo equilibrio. Colori, illuminazione e piante possono influire enormemente sulla qualità del tuo lavoro. Come? Migliorando l’equilibrio della tua postazione. Il consiglio dei professionisti su Houzz è quello di optare per una buona luce naturale, limitare i colori saturi e il total white, scegliere materiali naturali e, quando possibile, inserire intorno alla scrivania o sul tavolo da lavoro un tocco di piante sempreverdi, capaci di restituire agli ambienti quella dose di naturalezza e armonia.

2. Gioca di incastri intelligenti. Non sempre si ha la fortuna di poter dedicare un’intera stanza o un’area del soggiorno a zona ufficio. Ecco perché i professionisti su Houzz consigliano di sfruttare in maniera intelligente spazi inutilizzati della propria casa. Che si tratti del sottoscala, di un sottotetto dimenticato o di un angolo inutilizzato in camera da letto, giocare di incastri non solo ti sarà utile, ma donerà nuovo carattere alle mura domestiche. Il tocco in più? Rendere lo spazio personale, con oggetti significativi e di carattere.

3. Se momentanea, opta per la semplicità. Per chi lavora da casa raramente, o solo per un periodo limitato, la soluzione più adatta è quella di una postazione provvisoria e agile. Il consiglio di Houzz è dunque quello di preferire una soluzione semplice, dotata del minimo necessario e, soprattutto, facile da montare e smontare all’occorrenza. Un aspetto importante da tenere in considerazione è quello della vicinanza con le prese elettriche: scomode prolunghe e cavi sparsi sul pavimenti creano solo disordine!

4. Favorisci la concentrazione. Esercitare la propria attività lavorativa da remoto può significare cadere preda delle distrazioni dell’ambiente casalingo, rendendo difficile raggiungere le stesse performance che si avrebbero sul posto di lavoro. La chiave per favorire la concentrazione è stabilire due regole fondamentali: mantenere la postazione sempre ordinata e sgombra da elementi estranei al proprio lavoro, e favorire la privacy. Come delimitare allora lo spazio di lavoro? Su Houzz vediamo carte da parati utilizzate per segnalare la zona studio, pareti in vetro trasparente come separè, o semplicemente tappeti che delimitano l’area.

5. Siediti comodo. L’importanza di una corretta seduta è troppo spesso sottovalutata. Le sedie da ufficio ben progettate evitano il sopraggiungere di mal di schiena e cervicale, e sono alleate indispensabili per le lunghe ore di lavoro. Per tutte le volte invece che desideri prenderti un momento di svago, le sedute sospese, oltre ad essere una soluzione molto amata su Houzz, sono un ottimo elemento ludico per rilassarsi e far affiorare pensieri creativi.