Coronavirus, buone notizie dalla Lombardia: quasi dimezzati i nuovi positivi, frenano i contagi a Milano

Sono meno di 300, piu’ precisamente 282 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, dove il numero di contagiati e’ arrivato a 81.507. Sono 62 i decessi, per un totale di 14.986. In lieve aumento il numero dei ricoverati in terapia intensiva 348, cioe’ 18 piu’ di ieri, mentre i malati Covid negli altri reparti sono 5.482, dunque 107 meno di ieri. S’inverte, dunque, il trend che vedeva in continua diminuzione il numero dei ricoverati in terapia intensiva nella regione.

Continua a frenare il numero di contagi da Coronavirus a Milano: 104 in piu’ di ieri per un totale di 21.376 di cui 9.019 a Milano citta’, dove l’aumento e’ stato in un giorno di 54. Numeri bassi anche nelle altre province: 24 a Bergamo, 44 a Brescia, sette a Lodi, sei a Cremona e uno solo a Mantova. I tamponi effettuati sono stati invece 7.369, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 485.134.