Coronavirus, 2 aprile-2 maggio: da 367 a 47 morti in Lombardia, scendono ricoverati e decessi ma a Milano crescono ancora i contagi

Un mese fa, il 2 aprile, i nuovi decessi comunicati dalla Regione Lombardia erano 367, mentre oggi, a 30 giorni di distanza, le vittime giornaliere del coronavirus sono 47. E’ quindi netto il calo dell’incremento giornaliero in regione, con un numero di decessi sotto le 50 unita’ che non si registrava dal 7 marzo, quando i morti erano stati 19.

Continua il trend positivo per quanto riguarda il contenimento del contagio nella regione. E’ di 533 il numero dei nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, portando il numero complessivo a 77.002. In calo rispetto a ieri quando l’incremento era stato di 737. Il numero dei decessi e’ di 47 (anche in questo caso in calo rispetto a ieri), a questi pero’ vanno aggiunti 282 morti relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, e’ relativo a tutto aprile. Un numero finale che supera i 300 deceduti e che trascina al rialzo il dato nazionale. Continua intanto a ridursi la pressione nelle terapie intensive: i ricoverati sono 545 (-18). I ricoverati in altri reparti sono invece 6.529 (-99). I tamponi effettuati sono ad oggi 403.702 (+13.058 in 24 ore). Il numero dei dimessi sale a 52.356, con un incremento di 320.

Ecco i casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni: Bergamo 11.394 (+34), Brescia 12.999 (+70), Como 3.293 (+22), Cremona 6.088 (+20), Lecco 2.290 (+13), Lodi 3.017 (+23), Monza Brianza 4.745 (+16), Milano 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’, Mantova 3.194 (+9), Pavia 4.456 (+40), Sondrio 1.181 (nessun aumento), Varese 2.715 (+10) e 1.680 in corso di verifica.

In provincia di Milano, dunque, continuano a crescere i contagi: qui sono ormai 19.950 (+249 rispetto a ieri) di cui 8.450 (+115) a Milano citta’. Ieri erano cresciuti di 364 a livello provinciale e di 177 a Milano citta’, mentre l’atro ieri i positivi erano cresciuti di 216, mentre nel capoluogo erano aumentati di sole 56 persone.