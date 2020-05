Coronavirus, l’Oms: “Non è stata dimostrata l’efficacia dell’idrossiclorochina”

“Non è stato ancora provato che l’idrossiclorochina sia efficace contro il coronavirus. Ci sono invece diversi studi che mettono in guardia sugli effetti collaterali”. Lo ha detto il dottor Mike Ryan dell’Oms nel consueto briefing sul Covid-19. Ryan ha tuttavia sottolineato che le autorità sanitarie di ciascun Paese sono libere di scegliere i farmaci da usare nella terapia contro il virus.

“Abbiamo ancora molta strada da fare in questa pandemia. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati all’Oms 106.000 casi, il numero più alto in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia. Quasi due terzi di questi casi sono stati segnalati in soli quattro paesi”. Lo rende noto il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. “Mentre combattiamo questo virus – ha proseguito – dobbiamo garantire che i sistemi sanitari continuino a funzionare. Questa è una priorità altrettanto elevata, perché sono molto alti i rischi che derivano da qualsiasi sospensione di servizi essenziali. Questo è stato fondamentale per la Corea del Sud, che ha limitato la prima ondata di contagi e ora ha identificato e contenuto rapidamente nuovi focolai. Tuttavia, siamo molto preoccupati per il numero crescente di casi che registriamo nei paesi a basso e medio reddito”.

“La valutazione indipendente sulle azioni compiute sin qui non è una novità, è nel Dna dell’Oms. E’ stata fatta in passato per l’epidemia di Ebola e per la Sars”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul Covid-19. “La valutazione sarà svolta al primo momento opportuno che significa quando tutte le condizioni saranno soddisfatte. Ma la vogliamo fare il prima possibile”, ha ribadito il direttore.

“Abbiamo ricevuto la lettera” di Donald Trump e “la stiamo esaminando”. Lo ha detto il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a proposito della lettera del 18 maggio nella quale il presidente americano elenca le ragioni del “fallimento della risposta” dell’Oms al Covid-19 e parla di “un’allarmante carenza di indipendenza dalla Repubblica popolare cinese” minacciando ancora una volta di tagliare i fondi Usa all’Agenzia dell’Onu.