Coronavirus: nelle Marche oggi positivo solo il 2,3% dei 991 tamponi processati

Il Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria, rende noto che sono 23 i nuovi casi positivi al Coronavirus accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 2,3% rispetto ai 991 tamponi processati; il rapporto positivi-test del giorno è in lieve crescita rispetto al dato di ieri, quando era stato del 2%.

Sono stati 4 i nuovi positivi individuati nella provincia di Pesaro-Urbino, 13 in quella di Ancona, 5 a Macerata, 1 ad Ascoli Piceno, mentre nessun nuovo caso è stato accertato in provincia di Fermo.

Dall’inizio dell’emergenza, i casi accertati sono diventati 6.642, il 12,1% rispetto ai 54.804 test complessivamente effettuati.