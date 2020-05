Coronavirus, microbiologa: “Si possono utilizzare anche le mascherine di comunità, ci liberano dalla necessità del rifornimento continuo”

“Le mascherine di comunità, se fatte con le regole dettagliate del ministero della Salute, proteggono e ci liberano anche dalla necessità del rifornimento continuo“: lo ha spiegato Anna Teresa Palamara, docente di Microbiologia alla “Sapienza”, intervenendo ad Agorà su Raitre. “Anche quelle fatte in casa, purché realizzate osservando le stesse regole, sono utilizzabili e, spero, utilizzate, perché assolvono la funzione di proteggerci dalle famose ‘goccioline’“.

“Sono convinta che si possa e si debba andare in vacanza, purché con responsabilità“. “Anche se non ci chiudono nelle barriere di plexiglass, siamo tutti grandi e capaci di rispettare le misure che tutti abbiamo imparato“.