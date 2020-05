Coronavirus e mascherine, Uecoop: famiglie e aziende spenderanno 2 miliardi nei prossimi 6 mesi

“Una spesa da due miliardi di euro per famiglie e aziende per l’acquisto delle mascherine anti contagio nei prossimi 6 mesi“: è quanto emerge da una proiezione dell’Unione europea delle cooperative Uecoop in riferimento agli ultimi dati Istat che indicano come “9 cittadini su 10 abbiano usato mascherine durante il lockdown. Un comportamento che è ormai un’abitudine considerate le misure precauzionali per la Fase 2 sia nella vita privata che sul lavoro. Fra gli italiani – continua Uecoop – la mascherina è diventata un oggetto di uso quotidiano da portarsi sempre dietro come le chiavi di casa e che se non si trova da comprare in farmacia o nei negozi specializzati viene recuperata in qualche modo da amici e parenti o addirittura costruita con il fai da te a domicilio magari seguendo tutorial on line più o meno affidabili. Resta il problema di una convivenza di mesi con il rischio contagio in attesa del vaccino con le protezioni al viso più professionali che – conclude Uecoop – arrivano a costare anche oltre 10 euro l’una mentre le multe in caso di violazione delle disposizioni di sicurezza possono superare i 400 euro.“