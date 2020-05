Coronavirus: altri 4 medici morti in Italia, il bilancio sale a 160

In Italia salgono a 160 i medici morti a causa del Coronavirus: da venerdì 8 maggio, l’elenco dei caduti aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri si è allungato di 4 nuovi nomi (Guglielmo Colabattista, medico ospedaliero in pensione; Alfredo Franco, medico legale; Angelo Gnudi, ex ordinario di endocrinologia, in pensione; Marta Ferrari, medico del lavoro).

Raggiunge quota 39 decessi il bilancio degli infermieri morti, di cui 4 suicidi: lo segnala la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, secondo cui gli infermieri positivi al nuovo Coronavirus sono 12mila.