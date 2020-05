Coronavirus, il sindaco di Milano lancia un ultimatum: “Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose, pronto a chiudere di nuovo” [FOTO e VIDEO]

Ha fatto discutere la folla di gente che ieri, nell’ora dell’aperitivo, si è radunata ai Navigli a Milano. Molti, persino senza guanti e mascherina, e di certo senza rispettare una minima distanza di sicurezza. Un’assembramento vero e proprio. Immediata la condanna, dall’appello del Primario del Sacco il quale stamani ha spiegato che così si rischia veramente tanto, fino a quello di Beppe Sala.

Il sindaco di Milano non ci sta e non vuole rischiare di ritornare a una nuova emergenza coronavirus: stamani in un video messaggio condiviso via social, Beppe Sala ha commentato, condannando, la folla che ieri ha popolato i Navigli.

“Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose”.

Il Sindaco ha spiegato che la fase 2 permette una riapertura sopratutto per i lavoratori, per scongiurare un tracollo economico che potrebbe essere devastante per tantissime famiglie. Beppe Sala spiega che adesso, a posteriori, dopo tutto ciò che è accaduto, non ci si può permettere di sbagliare e che se la situazione non dovesse rientrare, sarà pronto a chiudere di nuovo.

Di seguito il VIDEOMESSAGGIO intregrale: