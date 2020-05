Coronavirus, Ministro Bonetti: “Dal 18 maggio attività all’aria aperta nei parchi per i bimbi”

“Mi ero presa l’impegno e tutto il Governo se l’era preso che non ci saremmo scordati dei centri estivi e così è stato: abbiamo chiuso un percorso di linee guida. Il comitato tecnico scientifico ha confermato la possibilità di trovare delle modalità sicure per i centri estivi, per le attività di gioco per i bambini sopra i tre anni. Oggi nel consiglio dei ministri discuteremo di questo. Già dal 18 si possono aprire delle attività all’aria aperta nei parchi e dal primo giugno le attività organizzate per i più piccoli. Investiamo 185 milioni per i centri estivi, non è mai stato fatto un investimento di questo genere nel Paese. E’ un primo passo di ripartenza con un nuovo paradigma“: lo ha affermato il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Skytg24, in merito al ritorno alla normalità per i più piccoli dopo le restrizioni dovute al Coronavirus.