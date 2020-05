Coronavirus, il modello Veneto per prevenire la seconda ondata: “Piano da 30mila tamponi al giorno in autunno”

Nell’emergenza coronavirus una regione tra quelle del Nord Italia si è distinta, cercando di gettare le basi per un modello da seguire per prevenire la diffusione del Covid-19: si tratta del Veneto. In un primo momento, quando il caso di Vo’ Euganeo rischiava di innescare una reazione a catena al pari di quanto avvenuto in Lombardia, si è proceduto all’isolamento dei focolai e a un’individuazione dei possibili contagiati attraverso un aumento notevole del numero dei tamponi. Questo ha permesso di contenere notevolmente la diffusione dell’epidemia.

Quando il picco è stato superato, il Veneto ha pensato a una ripartenza: è stato Zaia infatti il primo a permettere lo svolgimento dell’attività fisica oltre i 200m della propria abitazione e ad allentare le misure di lockdown. Adesso, si pensa già all’autunno: periodo nel quale si teme una nuova ondata.

“Abbiamo un piano, che speriamo possa diventare operativo a settembre, che viaggia sui 30 mila tamponi di coronavirus al giorno”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia il quale ha spiegato che l’ambizione sarebbe farne di più e per questo “è stato deciso di acquistare altre tre macchine oltre a quella già esistente a Padova. Macchine che consentono di fare 9mila tamponi giornalieri che saranno messe negli hub di Treviso, Vicenza e Venezia. Se riuscissimo ad acquistarle, potremmo arrivare a fare 50 mila tamponi al dì”.

“Ora – ha aggiunto – abbiamo una capacità di 11-12 mila tamponi quotidiani”. “Speriamo – ha auspicato – che i parametri siano affrontabili. Questo è un aspetto che ho contestato formalmente al Comitato tecnico-scientifico: si parla tanto dei numeri dei contagiati come parametro: ma se uno non fa tamponi, non ha contagiati. Finisce che il virtuoso viene più penalizzato di quello che non li fa. Ora siamo a circa 350 mila. Non ci sono altre realtà che hanno fatto tanti test come noi. A questo si aggiungono i 700 mila test rapidi che stanno tutti andando fuori come attività di screening preparatoria al tampone”.

“Resto fiducioso che si capisca che le nostre ordinanze non sono in contrasto con il dpcm, vogliono portare un principio di buon senso e di rispetto per il cittadino”. Spiega il governatore del Veneto Luca Zaia, nel consueto punto stampa. “Le battaglie legali non servono a nulla. Noi non cerchiamo prove muscolari né vogliamo buttarla in politica – ha aggiunto – e mi sembra che Boccia lo abbia compreso. Certo, noi non ritiriamo le ordinanze, le rinnoveremo, ma nell’ottica di trovare un percorso comune con il Governo, non di contraposizione”.

“Abbiamo ribadito al Governo portando la nostra e totale disponibilità per la partita dei minori che non hanno la possibilità di essere seguiti dai genitori che devono andare al lavoro. Continuiamo a dire che una misura urgente e straordinaria ci vuole subito“. Lo precisa il presidente del Veneto, Luca Zaia.