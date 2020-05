Il Coronavirus nel Mondo, record di contagi in Brasile mentre negli USA Trump rivela: “Sto prendendo idrossiclorochina”

Nel Mondo sono saliti a 4.804.167 i casi confermati di Coronavirus: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono ormai 318.534, mentre le guarigioni sono 1.787.454.

Negli USA, per il secondo giorno consecutivo, sono in calo i decessi per il Coronavirus: nelle ultime 24 ore, secondo i dati della JHU, sono stati 759. Il totale dei morti negli Stati Uniti è arrivato a 90.353 mentre i contagi sono oltre 1,5 milioni.

Il medico personale di Donald Trump, Sean P. Conley, ha confermato che il presidente assume idrossiclorochina come prevenzione contro il Covid-19, avendo convenuto che i benefici di questo anti-malarico superano “i relativi rischi“. Conley, riferisce il Washington Post, ha diffuso una dichiarazione in seguito alla rivelazione da parte di Trump di avere avviato una terapia preventiva per il coronavirus a base di idrossiclorochina.

“Prendo l’idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo“, ha affermato Trump, spiegando di essere comunque sempre stato negativo al coronavirus e di essere sottoposto a test ogni due giorni. “Una pillola al giorno, cosa c’è da perdere…“, ha aggiunto Trump. Alla domanda se il medico della Casa Bianca glielo avesse raccomandato, il tycoon ha risposto: “No“. Quanto alle prove sull’efficacia del farmaco antimalarico, il presidente ha spiegato: “Ricevo molte chiamate positive a riguardo, ecco le mie prove“, sottolineando che non sa se funzioni o meno, ma “in caso contrario, non ti ammalerai e morirai“. “L’ho preso ogni giorno per circa una settimana e mezza ormai, e sono ancora qui“, ha aggiunto.

Sono 13.140 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, che portano il totale a 254.200: lo ha confermato il Ministero della Salute, precisando che nello stesso periodo le vittime accertate sono state 674, per un totale di 16.792.

In Sudamerica sono stati superati i 30.000 decessi per il Coronavirus: oltre la metà si sono verificati in Brasile.

La Cina ha registrato 6 nuovi casi accertati di contagio da coronavirus nella giornata di ieri, tra cui uno a Wuhan. Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, nella giornata di ieri si sono registrati tre casi di contagio provenienti dall’estero (tutti nella regione autonoma settentrionale della Mongolia Interna) e tre casi locali, due dei quali nella provincia nord-orientale del Jilin, e uno a Wuhan.

La Cina conta 82.960 contagi dall’inizio dell’epidemia e 4.634 morti, mentre nelle ultime 24 ore sono aumentati di 17 unità i contagi asintomatici, in lieve calo rispetto ai 18 di ieri.