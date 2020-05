Coronavirus, gli aggiornamenti dal mondo: in Germania più contagi ma meno decessi, in Russia 11.000 nuovi casi in 24 ore

Di seguito gli aggiornamenti dal mondo in merito alla pandemia di coronavirus.

La Germania ha registrato in 24 ore 1.251 casi supplementari di Coronavirus, per un totale di 168.551 contagiati e 7.369 vittime, secondo gli ultimi dati divulgati dal Robert Koch Institut. L’aumento quotidiano sale rispetto al precedente di 1.209 ma il numero dei decessi scende a 103 da 147. La Baviera resta la regione più colpita con 44.169 contagi e 2.147 decessi, seguita dal NordReno Westfalia 34.817 positivi e 1.424 morti.

Il Regno Unito introdurrà l’obbligo di quarantena per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti del Paese a partire dalla fine di questo mese: è quanto ha appreso la Bbc da fonti del governo e del settore dei trasporti aerei. La quarantena, scrive l’emittente, durerà 14 giorni e verrà applicata alle persone provenienti da tutti i Paesi del mondo eccetto l’Irlanda.

Secondo Airlines UK, l’associazione che raggruppa la compagnie aeree britanniche, questa misura dovrebbe essere accompagnata da un “exit plan credibile” e quindi la sua applicazione dovrebbe essere soggetta ad una valutazione settimanale. Non e’ chiaro ancora, sottolinea la Bbc, per quanto tempo restera’ in vigore l’obbligo di quarantena e se i non residenti potranno trascorrere i 14 giorni di isolamento in abitazioni private prese in affitto. Il governo dovrebbe fornire oggi i dettagli del piano ai rappresentanti delle compagnie aeree e degli aeroporti.

La Russia registra quasi 11.000 casi di coronavirus in un giorno. I dati ufficiali riportati stamani dall’agenzia Tass parlano infatti di altri 10.817 contagi e di un totale di 198.676 casi. In Russia sono 1.827 i decessi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria, 104 in più rispetto a ieri, e 31.916 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione. Secondo le autorità sanitarie, i dati sui casi confermati nelle ultime 24 ore comprendono anche 4.399 soggetti asintomatici. La Russia è il quinto Paese al mondo per numero di contagi, dopo Stati Uniti, Spagna, Italia e Regno Unito.

La Spagna registra altri 179 decessi a causa della pandemia di coronavirus, a fronte dei 229 di ieri, e il bilancio sale a 26.478 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali riportati dai media spagnoli, sono stati accertati altri 604 contagi e sono complessivamente 223.578 i casi confermati. Sono invece 133.952 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione.

Gli Stati Uniti hanno registrato 1.635 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale della pandemia nel paese a oltre 77.000 morti, secondo un conteggio della Johns Hopkins University Questi decessi aggiuntivi sono stati registrati tra le 20:30 locali di giovedì e la stessa ora di venerdì, dall’università, che aggiorna continuamente i suoi dati. Gli Stati Uniti hanno anche oltre 1,28 milioni di casi diagnosticati ufficialmente (+29.079 in 24 ore).