Coronavirus: 286mila vittime nel Mondo, a Times Square spunta il “Trump Death Clock”

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 4.177.504: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 286.330, mentre i guariti 1.456.209.

Le vittime negli USA sono state 830 nelle ultime 24 ore, in aumento dopo i 776 del giorno prima, secondo i dati della Johns Hopkins University. I contagi totali sono saliti a 1.346.723.

Mentre negli Stati Uniti il numero dei decessi totali supera 80.000, a Times Square il documentarista e attivista Eugene Jarecki, due volte vincitore del Sundance Film Festival, ha fatto installare il “Trump Death Clock“, l’orologio della morte di Donald Trump per contare le vittime addebitabili alla Casa Bianca per la sua incapacità di gestire la crisi.

Jarecky sostiene che il 60% dei morti si sarebbero potuti salvare la se la risposta dell’amministrazione non fosse stata inadeguata.

Almeno 48 dei 50 Stati confederati degli USA riapriranno parzialmente entro la fine di questa settimana, secondo un conteggio della CNN, seguendo varie modalità: in Idaho, ad esempio, il 90% delle attività può riaprire, seguendo linee guida per particolari situazioni come i luoghi di culto. Nello Stato di New York la maggior parte dell’economia rimane ferma, ma venerdì potranno riprendere le attività a basso rischio, come quelle legate al giardinaggio.

In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 396 morti e 5.632 nuovi contagiati: sono ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute. Il totale delle vittime sale a 11.519 mentre il numero complessivo dei casi confermati arriva a 168.331. Le persone in quarantena sono oltre 89mila mentre i guariti sono 67.384.

La Germania ha registrato 933 nuovi casi di contagio e 116 vittime nelle ultime 24 ore: lo ha annunciato il Robert Koch Institut, aggiornando il bilancio a 170.508 infezioni totali e 7.533 decessi.

Le autorità cinesi hanno registrato un solo nuovo caso di contagio del coronavirus in Cina e nessun decesso legato al Covid-19 nelle ultime 24 ore: si tratta di un caso d’infezione importato dall’estero. In totale in Cina 82.919 persone sono state contagiate dal virus e 4.633 sono decedute.

Le autorità di Wuhan, epicentro della pandemia, hanno deciso di sottoporre a test tutti i cittadini entro 10 giorni per evitare una seconda ondata della malattia. La notizia – riportata dalla CNN – segue l’annuncio di sei nuovi casi rilevati nell’ultima settimana nella città dopo oltre un mese senza nuovi contagi.

Sono almeno 101 i casi di contagio legati al focolaio dei locali della movida nel quartiere Itaewon di Seul, in Corea del Sud: lo ha annunciato oggi il sindaco della capitale, Park Won-soon, secondo il quale almeno 10.905 persone hanno visitato il quartiere. A tutti è stato inviato un messaggio che invita a sottoporsi a un tampone.

Il Giappone ha registrato 50 nuovi casi di contagio e 22 morti nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio a 16.586 infezioni totali e 656 decessi. Il Paese si sta preparando a una fase di alleggerimento delle misure di contenimento dell’epidemia, ma le restrizioni resteranno in vigore in alcuni distretti ad alto rischio, come quelli di Tokyo e Osaka.