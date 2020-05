Coronavirus, oltre 350mila morti nel Mondo: vittime in calo negli USA, record di contagi in Perù

I decessi legati al Coronavirus nel Mondo hanno superato quota 350mila (350.456), secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I casi totali sono quasi 5,6 milioni (5.589.932), mentre le guarigioni sono 2.287.152.

Per il terzo giorno consecutivo gli Stati Uniti hanno registrato meno di 700 morti giornalieri, secondo il conteggio della JHU: 657 persone sono morte in 24 ore nel Paese, per un totale di 98.902 decessi.

I casi totali di contagio negli Usa sono al momento 1.681.212.

I morti per Coronavirus in Brasile nelle ultime 24 ore sono 1.039: il bilancio totale sale dunque a 24.512, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono 16.324, per un totale di 391.222.

Il Ministero della Sanità del Perù ha reso noto che nella giornata di ieri sono stati confermati 5.772 nuovi casi di contagio da Coronavirus, il numero più alto da quando è stato localizzato all’inizio di marzo il paziente “zero”.

Il quotidiano La Republica ricorda che il precedente record di casi (4.749) era stato registrato il 21 maggio scorso, precisando che i contagi totali sono ora 129.751.

Secondo dietro il Brasile nelle statistiche relative all’America Latina, il Perù deve fare i conti anche con un numero molto alto di vittime che, con i 159 di ieri, hanno raggiunto quota 3.788.

La capitale Lima è la città con il maggior numero di contagi (80.882) mentre la zona meno colpita è il dipartimento di Apurimac (146 casi).

La Germania ha registrato 632 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore e 47 decessi, secondo gli ultimi dati forniti dall’Istituto per le malattie infettive Robert Koch.

Il totale dei casi nel Paese è salito a 179.364, mentre i decessi complessivi per Covid-19 sono 8.349.

Il dato odierno sulle infezioni è in crescita rispetto a quello comunicato ieri di 432 nuovi contagi.

In Nuova Zelanda per il 5° giorno consecutivo non sono stati registrati casi di coronavirus. Nel Paese non ci sono più persone ricoverate in ospedale per il Covid-19 e solo in 21 sono considerati contagi attivi.