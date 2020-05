Coronavirus, la protezione civile fa chiarezza: “oggi i morti sono stati 192. Il dato di 474 è legato a 282 decessi di Aprile comunicati oggi dalla Lombardia”

Sulla base dei dati resi noti dalla Protezione Civile, riferiti alle ultime 24 ore, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Rispetto a ieri i deceduti sono 474 e portano il totale a 28.710. Di questi, però, 282 sono relativi all’aggiornamento complessivo che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia e che, in questo caso, è relativo a tutto aprile. Pertanto il dato reale odierno è di 192 vittime. Gli indicatori continuano ad andare nella direzione di una riduzione del contagio, quindi, visto il basso rapporto tra nuovi casi e il numero di tamponi effettuati, la crescita dei guariti e la riduzione dei ricoverati.Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con un calo di 39 pazienti rispetto a ieri. Sono invece 17.357 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a ieri. Sono 81.808 le persone, pari al 81% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 79.914, con un incremento di 1.665 persone rispetto a ieri. Resta preoccupante la situazione in Lombardia e Piemonte, dove si è registrato il 54% dei nuovi contagi.In particolare, in Lombardia i casi positivi sono 77.002 (+533), ieri erano 76.469 (+737). Molto alto anche il dato dei nuovi contagiati in Piemonte, +550, con la metà dei tamponi effettuati rispetto alla Lombardia, dove i test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13.058. Tra le altre regioni maggiormente colpite dal coronavirus, da registrare i 206 nuovi casi in Emilia Romagna (+3.871 i test effettuati) a fronte di 332 nuovi guariti. In Veneto sono 126 i nuovi contagi, mentre sono 80 quelli in Toscana, 186 in Liguria e 84 nel Lazio. Per quanto riguarda le regioni in cui il contagio sembra essere sempre più sotto controllo, da segnalare la Calabria con 0 nuovi positivi e l’Umbria dove si è registrato 1 solo caso rispetto a ieri.