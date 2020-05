Coronavirus, Mosca annuncia: “Domani ritireremo i nostri militari dall’Italia”

Dopo aver completato la missione di aiuto nella lotta al Coronavirus, il Ministro della Difesa Serghei Shoigu ha annunciato che gli specialisti militari russi inizieranno a lasciare l’Italia da domani, 7 maggio.

“Domani inizieremo a ritirare le unità militari dall’Italia“, ha affermato Shoigu in una conference call, i cui dettagli sono riportati da Interfax.

Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader del Cremlino Vladimir Putin, lo scorso marzo, Mosca ha inviato otto brigate mediche, circa 100 virologi ed esperti di epidemiologia, apparecchiature per la disinfezione di scuole e case di riposo, anche un laboratorio per la difesa bio-chimica-radioattiva. Personale e tecnica in buona parte dislocati poi a Bergamo e in centri abitati della Lombardia.