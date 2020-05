Coronavirus: MSC Fantasia arrivata in porto a Genova, a bordo 8 positivi

Giunta in porto a Genova la nave da crociera MSC Fantasia, proveniente da Lisbona: a bordo solo l’equipaggio, 440 persone, di cui 7 positive al Coronavirus e asintomatiche e 1 positivo sintomatico.

In banchina la Protezione civile regionale e Usmaf che effettuerà l’ispezione e i controlli di rito a bordo.

Il piano di sbarchi verrà gestito dalla Protezione civile in accordo con la compagnia armatrice che sta organizzando il rimpatrio dell’equipaggio.

L’ultimo scalo della nave era stato Lisbona, tappa prevista dalla crociera e dove si è fermata due mesi in attesa della riapertura dei porti italiani.