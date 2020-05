Coronavirus, ottime notizie dalla Lombardia: per la prima volta dall’inizio dell’epidemia nessuna vittima nella regione più colpita

Ottime notizie arrivano anche dalla regione Lombardia sul fronte coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, non si sono registrati decessi di persone positive al coronavirus nella regione. Il totale complessivo dall’inizio dell’epidemia è di 15.840 deceduti, ma i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non hanno segnalato decessi, si spiega dalla Regione Lombardia. È la prima volta che succede dal 22 febbraio, quanto è stato registrato il primo decesso da Covid-19 nella Regione.

L’assenza di nuovi decessi per Covid-19 potrebbe essere causata dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. E’ gia’ capitato, in occasione di festivita’ o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo.

Nelle ultime 24 ore, sono 285 i nuovi casi positivi che portano il totale a 87.110 (ieri +441). Rispetto a ieri i guariti sono +301 (ieri +688) mentre non e’ stato comunicato il dato sui decessi (ieri +56). Continuano a scendere anche se lievemente i ricoverati in terapia intensiva (-2, 197 totale ) e quelli non in terapia intensiva (-9, totale 4.017). Sono 11.457 i tamponi effettuati in discesa rispetto ai 17.191 fatti ieri.