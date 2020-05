Nello stato di New York vi sono stati appena 73 decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il governatore Andrew Cuomo sottolineando che si tratta “del livello più basso da quando tutto questo è iniziato“. “In questa assurda nuova realtà, è una buona notizia“, ha aggiunto Cuomo sottolineando che nello stato continuano a scendere i numeri dei nuovi ricoveri, dei pazienti in terapia intensiva ed il numero generale dei malati che si trovano in ospedale.