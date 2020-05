Coronavirus, a New York “non c’è alcun lockdown e si lavora in sicurezza, l’economia non è ferma”: la testimonianza di un italiano [VIDEO]

Lo stato di New York si è rapidamente trasformato nell’epicentro dell’epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, che complessivamente hanno superato il milione di contagi. Ad oggi, lo stato newyorchese conta oltre 310.000 casi e più di 23.000 vittime su una popolazione di oltre 19 milioni di abitanti. Eppure non ci sono le misure restrittive adottate in Italia, che ha un numero inferiore di casi e una popolazione di 60 milioni di abitanti. A New York, si può lavorare mantenendo le distanze dagli altri e con tutte le dovute precauzioni. Lo dimostra la testimonianza di un fotografo di Reggio Calabria che si trova nella Grande Mela per lavoro da circa 4 mesi.

L’uomo spiega come a New York “non ci sia alcun lockdown”, come sia possibile “lavorare tranquillamente in sicurezza” e anche gli aiuti che il governo americano sta dando ai suoi cittadini. “I ristoranti possono lavorare in modalità da asporto, le scuole sono chiuse ma l’economia non è del tutto ferma. Da pochi giorni lo stato di New York ha messo i tamponi gratuiti disponibili in tutte le farmacie. Il governo americano consiglia di stare a casa ed evitare gli spostamenti, ma non c’è alcun lockdown. Per quanto riguarda gli aiuti, lo stato americano ha messo a disposizione circa 1.100 dollari settimanali per tutti i dipendenti, più 1.200 dollari una tantum ad ogni cittadino americano”, racconta l’uomo nel video che trovate in fondo all’articolo.

E pensare che in Italia nelle ultime ore si è sollevato un enorme polverone per le scelte del Presidente Jole Santelli, che ha deciso di allentare qualche misura in più in Calabria, la regione italiana meno colpita, per tentare di ripartire un po’ dopo le rigide restrizioni imposte per evitare il diffondersi dell’epidemia nella regione. “Spero si possa trovare una condizione di lavoro simile anche in Italia visto i pochi aiuti che le attività stanno avendo. Lavorare in sicurezza si può ed io ne sono la conferma!”, ha scritto il fotografo.