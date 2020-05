Coronavirus, news e dati dal Mondo: superata la soglia dei 290mila morti, il Brasile supera la Germania per numero di contagi

Sono ormai 291.964 le vittime del Coronavirus nel Mondo: lo rileva la Johns Hopkins University nel monitoraggio aggiornato. Le persone contagiate a livello globale sono 4.261.955, mentre i guariti sono 1.493.414.

La Cina ha registrato 7 nuovi casi di contagio da Coronavirus, in aumento rispetto a un solo caso registrato ieri. Sei nuovi casi si sono sviluppati localmente nella provincia nord-orientale del Jilin, al confine con la Russia, mentre il settimo, proveniente dall’estero, è stato confermato a Shanghai.

In totale, con i 7 nuovi casi accertati, sale a 82.926 il numero di contagi dall’inizio dell’epidemia mentre il numero di morti in Cina rimane fermo a quota 4.633. Nella giornata di ieri, secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità cinese, si sono verificati anche 8 casi di contagio asintomatici, in calo contro i 15 del giorno precedente.

I morti per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.894, secondo la Johns Hopkins University. I casi totali di contagio nel Paese sono 1,36 milioni e i decessi complessivi 82.340.

Il Brasile ha superato la Germania per numero di casi di Coronavirus, saliti a 178.214. In Germania i casi sono 173.171, secondo i dati della John Hopkins University.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 800 morti in Brasile per il Coronavirus che portano il totale a 12.461, il 6° peggior bilancio nel mondo, secondo Johns Hopkins University.

Per il secondo giorno consecutivo, nessun caso di infezione del coronavirus è stato registrato in Nuova Zelanda: lo hanno riferito le autorità locali, ricordando che si tratta del quarto giorno a “contagio zero” dall’inizio della scorsa settimana.

Il Paese si prepara ad allentare le misure di contenimento, con nuove aperture a partire dalla mezzanotte locale: da oggi potranno riaprire la maggior parte delle aziende, inclusi centri commerciali, negozi al dettaglio e ristoranti. Le regole di distanziamento sociale resteranno in vigore e gli assembramenti saranno consentiti fino a un massimo di dieci persone.

La Russia ha documentato 10.028 casi nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 242.271 contagi: lo ha reso noto la task force russa anti-Coronavirus. Secondo il centro di crisi, l’aumento giornaliero dei casi è sceso al 4,3% rispetto al 4,9% del giorno precedente. I funzionari hanno comunicato che 4.461 dei nuovi pazienti diagnosticati (il 44,5%) non presentano sintomi della malattia. I morti sono stati invece 96, per un totale di 2.212.