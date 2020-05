Coronavirus, le ultime news dal Mondo: gli USA il Paese più colpito, in Germania solo 2 nuovi casi

Nel Mondo sono più di 4,7 milioni i casi e oltre 315.000 i morti a causa della pandemia di Coronavirus.

Gli ultimi dati della Johns Hopkins University riportano in dettaglio 4.716.513 contagi, 315.225 decessi e 1.734.578 guarigioni a livello globale.

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito.

Sono ormai quasi 1,5 milioni i casi confermati negli USA, con un bilancio che sfiora i 90.000 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati aggiornati della Johns Hopkins University riportano 1.486.757 contagi e di 89.562 decessi.

Domenica, stando ai dati della JHU rilanciati dalla CNN, sono stati diagnosticati almeno 18.873 nuovi casi di coronavirus e altri 808 decessi. Lo stato di New York resta il più colpito con 350.121 contagi e 28.232 morti per complicanze legate al coronavirus.

Sette nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Cina nelle ultime 24 ore per un totale di 82.954 contagi. Quattro delle infezioni sono state trasmesse localmente. Nessun nuovo decesso: invariato il numero dei morti 4.634.

Sono saliti a 241.080 i contagi in Brasile, dove si contano 16.118 morti: lo ha confermato il Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.938 nuovi casi e 485 decessi.

Sono trascorsi due mesi dalla prima vittima ufficiale di Covid-19 nel Paese sudamericano: dal 17 marzo al 17 aprile, le vittime sono state 2.141, il secondo mese i morti sono stati 13.977.

Il Sudafrica ha annunciato 1.160 nuovi casi di Coronavirus, il bilancio giornaliero più alto dalla conferma del primo caso a marzo: lo ha comunicato il Ministero della Salute. In totale, nel Paese sono stati registrati 15.515 casi di Covid-19, il 60% nella provincia turistica del Capo Occidentale. Tre i nuovi decessi, che portano il totale a 263.

Soltanto due nuovi casi di contagio da Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Germania, secondo l’Istituto Robert Koch che ha sottolineato di non aver identificato alcun decesso collegato alla pandemia.

Nel Paese si contano in totale 174.355 contagiati e 7.914 morti.