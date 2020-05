Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina solo 4 casi “importati”, il Brasile epicentro della pandemia in America Latina

Sono quasi 6 milioni i casi di Coronavirus nel Mondo (5.952.145): è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 365.437, mentre le guarigioni 2.507.354.

Quattro nuovi casi di contagio da Coronavirus sono stati confermati nella Cina continentale e secondo le autorità sanitarie sono tutti “importati”, cioè cittadini provenienti dall’estero. Nelle ultime 24 ore non si segnalano decessi.

Negli USA sono stati registrati altri 1.225 decessi per il Coronavirus nelle ultime 24 ore aggravando il bilancio complessivo a 102.836 morti. Il numero dei contagi nel Paese arrivato a 1,75 milioni su 5,9 milioni a livello mondiale.

Record di nuovi casi in Brasile: in un solo giorno nel Paese latinoamericano sono stati registrati 26.928 contagi, per un totale di 465.166. Il Brasile è l’epicentro della pandemia in America Latina: nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 1.124 morti, per un totale di 27.878 decessi, più della Spagna.

Secondo il Ministero della Salute “non c’è modo di prevedere” quando sarà il picco del virus.

La Germania ha registrato 738 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale nazionale a 181.196, secondo ai dati dell’istituto Robert Koch per le malattie infettive. Il numero di decessi è salito di 39 a 8.489 persone decedute dall’inizio della pandemia.

La Russia ha registrato quasi 9.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

La task force nazionale ha dichiarato che 4.555 persone sono morte per Covid-19 e 396.575 sono state infettate dall’inizio della pandemia.

Crescono i timori in Giappone occidentale per una possibile seconda ondata di contagi dopo l’individuazione di 43 nuovi casi in una settimana nella città di Kitakyushu, metà dei quali riscontrati in un solo giorno.