Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovi casi in Cina e Corea del Sud, negli USA in calo il bilancio giornaliero delle vittime

Il numero di contagi di Coronavirus nel Mondo è salito a 4.102.849: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 282.719, mentre le guarigioni sono 1.411.619.

La Cina ha riportato domenica 17 nuovi casi di coronavirus, toccando i massimi delle ultime due settimane, di cui 7 importati relativi nella Mongolia interna e 10 domestici, suddivisi tra le province di Hubei (5), Jilin (3), Liaoning (1) e Heilongjiang (1). I casi dell’Hubei fanno capo al capoluogo Wuhan, il focolaio della pandemia: sono asintomatici, ha detto la Commissione sanitaria provinciale, che si aggiungono all’infezione registrata sabato nel distretto di Dongxihu, la prima dal 4 aprile, dove il livello sanitario d’allerta e’ stato rialzato a basso a medio.

Il Giappone ha registrato 70 nuovi casi di contagio del coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha annunciato il ministero della Sanità locale. Il bilancio complessivo nel Paese è ora salito a 16.510 infezioni e 634 vittime.

La Corea del Sud ha registrato oggi il suo maggior incremento del numero di contagi giornalieri da oltre un mese a causa della comparsa di un focolaio in un quartiere di Seul molto noto per i suoi locali notturni. Le autorità locali hanno confermato 35 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale nel Paese a 10.909.

La Corea del Sud ha dato il via mercoledì scorso a un alleggerimento delle misure di distanziamento sociale imposte nello scorso mese di marzo per contrastare la diffusione del contagio.

Gli Stati Uniti hanno registrato 776 ulteriori decessi per Coronavirus in 24 ore, l’incremento più basso da marzo, portando il totale a 79.522 morti. I casi totali di positività registrati nel Paese hanno raggiunto quota 1.329.072.

La Germania ha registrato 357 nuovi casi di contagio e 22 vittime nelle ultime 24 ore: lo ha riferito oggi il Robert Koch Institut aggiornando il bilancio a 169.575 infezioni complessive e 7.417 vittime.