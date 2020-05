Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovi casi in Cina, il contagio dilaga in Sud America

Sono saliti a 5.311.624 i casi confermati di Coronavirus nel Mondo: lo ha rilevato l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 342.105, mentre le guarigioni 2.112.279.

La Cina ha registrato sabato tre nuovi casi di coronavirus, di cui uno di trasmissione domestica nel Jilin e due importati, uno a Shanghai e uno nel Guangdong, mentre sono stati 36 i nuovi asintomatici rilevati.

Secondo la Commissione sanitaria nazionale i contagi totali sono saliti a 82.974, con i decessi fermi a quota 4.634. I guariti sono 78.261 e sono scesi a 79 i pazienti sotto trattamento medico. I casi importati sono 1.713, di cui 1.673 guarigioni e 40 ancora in cura. Gli asintomatici sono saliti a 371.

La Corea del Sud ha registrato 25 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il nuovo bilancio giornaliero porta il totale dei contagi accertati nel Paese a quota 11.190, inclusi 266 decessi. Sui 25 nuovi casi, 17 sono interni e otto sono ‘importati’. Finora in Corea del Sud sono guarite 10.213 persone.

Il Giappone ha registrato 28 nuovi casi e 12 decessi: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Il bilancio dei contagi sale cosi’ a quota 17.263 (inclusi 713 diagnosticati tra le persone a bordo della nave da crociera Diamond Princess), mentre quello dei morti sale a quota 833 (di cui 13 relativi alla Diamond Princess).

Il governo dovrebbe revocare domani lo stato d’emergenza nell’Hokkaido, a Tokyo e in tre prefetture vicine.

I morti per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.127, in lieve calo rispetto a ieri, quando se ne erano contati 1.260. I contagi totali nel Paese sono 1,62 milioni e 97.048 i decessi totali.

Sono 965 i morti per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, che fanno salire il totale delle vittime a 22.013.

I nuovi contagi sono 16.508, per un totale di 347.398 casi confermati.

In Argentina i contagi sono saliti a 10.649 e le vittime sono 639.

Il presidente Alberto Fernandez ha annunciato ieri sera a Buenos Aires una nuova proroga dell’isolamento sociale, preventivo ed obbligatorio fino al 7 giugno compreso. L’intensità della quarantena, ha spiegato in una conferenza stampa, sarà diversa nelle diverse province del Paese secondo la quantità di casi di Coronavirus esistenti e il loro tasso di contagio. Il capo dello Stato ha ricordato che le zone più colpite in questo momento sono nell’area metropolitana di Buenos Aires (capitale e provincia), ed in alcune zone urbane delle province di Chaco, Rio Negro e Cordoba.