Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Cina solo un caso nelle ultime 24 ore, negli USA vittime in calo

Il bilancio globale dei morti per il Coronavirus ha superato quota 250.000, salendo a 251.562, secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. I contagi sono 3.584.071, mentre le guarigioni 1.162.538.

In Cina è stato registrato un nuovo caso di coronavirus nella giornata di ieri e nessun decesso: lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Pechino. Il nuovo contagio, che porta il totale in Cina a 82.881, è “importato” mentre i decessi restano fermi a 4.633.

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il Coronavirus ha provocato 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte.

Sono 263 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Brasile: lo ha annunciato il Ministero della Salute, precisando che il numero totale delle vittime è 7.288. I contagi accertati oggi sono 4.075, per un totale di 105.222. Il tasso di mortalità è del 6,9%.

A causa della pandemia di Coronavirus, la Nuova Zelanda non aprirà i propri confini al resto del mondo per un lungo periodo: lo ha affermato oggi la premier Jacinda Ardern dopo la sua partecipazione ad una parte del consiglio dei ministri australiano in collegamento video.