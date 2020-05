Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo focolaio in Corea del Sud, record di contagi in Brasile, Trump spinge per riaprire le scuole

Salgono a 4.347.018 i casi di Coronavirus in tutto il Mondo: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime sono 297.197 a livello globale, mentre le guarigioni sono 1.548.547.

Soltanto tre nuovi casi di Coronavirus sono stati registrati in Cina nelle ultime 24 ore, rispetto alle sette infezioni registrate ieri. Tutti i tre casi sono di trasmissione locale, secondo la Commissione per la salute pubblica. Si contano anche 12 asintomatici identificati, rispetto agli otto del giorno prima. I contagi sono quindi 82.929, e i decessi 4.633.

Il numero dei casi in Corea del Sud è aumentato di 29 unità per un totale di 10.991 nelle ultime 24 ore. Si tratta di un ulteriore dato del nuovo focolaio collegato a un 29enne infetto che ha visitato diversi club di Seul. Dei 29 casi, 26 sono relativi a trasmissione locale, tra cui 20 legati al focolaio. Il Paese ha condotto 679.000 test per identificare i contagiati.

Il governo di Tokio ha annunciato oggi l’intenzione di revocare lo stato di emergenza in 39 delle 47 prefetture prima del previsto in conseguenza del calo del numero di contagi e del buon funzionamento delle strutture sanitarie. Nelle restanti 8 regioni – tra cui Hokkaido, Tokio, Osaka, e Kyoto – resteranno in vigore come previsto fino a fine mese le misure di emergenza varate all’inizio di aprile. In Giappone i casi accertati di contagio sono oltre 16mila, 678 le vittime.

Negli Stati Uniti sono morte oltre 1.800 persone in 24 ore. Il totale dei decessi nel Paese ha superato 84.000 morti mentre i contagi sono quasi 1,4 milioni.

Nonostante il monito di Anthony Fauci, Donald Trump non ha cambiato idea sulla riapertura delle scuole: il presidente ha criticato i commenti del virologo nella task force governativa per la lotta al coronavirus che due giorni fa in un’audizione al Senato aveva parlato di “serie conseguenze” in caso di prematura fine delle misure di lockdown. Trump ha definito le dichiarazioni di Fauci “non una risposta accettabile“. “In realtà sono stato sorpreso dalla sua risposta perché, per me non è una risposta accettabile soprattutto quando si tratta di scuole“, ha affermato Trump durante un incontro con il governatore del Nord Dakota Doug Burgum e il governatore del Colorado Jared Polis alla Casa Bianca.

Record di contagi di Coronavirus in Brasile, oltre 11mila in un giorno che portano il totale a 185.838: superando la Francia, Brasile è ora il 6° Paese al mondo più colpito. I decessi nella nazione sudamericana sono saliti a 13.149.

Altri 933 casi sono stati confermati in Germania, per un totale di 172.239 infezioni, secondo i dati pubblicati dell’Istituto Robert Koch. Nelle ultime 24 anche 89 morti per un totale di 7.723 decessi.