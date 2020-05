Coronavirus, le ultime news dal Mondo: nuovo drammatico record negli USA, la Cina affronta la seconda ondata di contagi

Nel Mondo sono stati confermati 4.635.830 casi di Coronavirus: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono ormai purtroppo 311.824, mentre le guarigioni 1.693.715.

Negli Stati Uniti è stato registrato un nuovo drammatico record: nelle ultime 24 ore sono stati confermati 25.060 casi di Coronavirus e altre 1.224 vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono almeno 1.467.884 le persone contagiate nel Paese e almeno 88.754 quelle morte a causa del virus.

Nuovo focolaio di contagi da Covid-19 in Cina: oltre 8000 persone sono state messe in quarantena nella città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin, la regione che confina con la Corea del Nord. Intanto Zhong Nanshan, lo pneumologo a capo del gruppo di esperti consiglieri del governo cinese sull’epidemia di coronavirus, ha riconosciuto, in un’intervista alla CNN, che il Paese si trova di fronte “la grande sfida” di dover arginare la seconda ondata di contagi da nuovo coronavirus. Shulan è tra le località (tra cui anche Wuhan) che hanno segnalato nuovi casi da quando il Paese ha iniziato gradualmente a riaprire.

Sono stati licenziati cinque funzionari sanitari nella provincia nord-orientale di Jilin e il capo della piccola città al centro di un nuovo focolaio di coronavirus, mentre i casi nella regione continuano a salire: lo riporta il ‘Financial Times’ in una corrispondenza da Pechino. Tra le persone silurate figurano Liu Shijun, vicedirettore della commissione sanitaria della città di Jilin, così come il capo del dipartimento sanitario nella vicina città di Shulan. Anche il massimo funzionario comunista di Shulan, il segretario locale del partito, è stato rimosso.

Altre 583 persone sono state trovate positive al coronavirus in Germania nelle ultime 24 ore: lo ha riferito l’Istituto Robert Koch precisando che il numero totale dei contagi è salito a 174.355. In lieve aumento anche le vittime, altre 33 persone sono morte a causa del Covid-19, 7.914 dall’inizio dell’emergenza. La Germania è uno dei Paesi europei che ha iniziato ad alleggerire le misure con la riapertura venerdì dei ristoranti e la ripresa a porte chiuse del campionato di calcio.

Il governo ha inoltre abolito la quarantena obbligatoria, imposta a marzo, per chi arriva da un altro Paese UE.

La Russia ha riportato oggi 9.709 nuovi casi, in aumento rispetto ai 9.200 di ieri. La task force russa sul coronavirus ha reso noto che il numero complessivo di contagi a livello nazionale ammonta a 281.752, e che 94 persone sono morte nelle ultime 24 ore, portando il bilancio delle vittime a 2.631.